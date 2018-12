Adriana Varela: "Fui pareja de Darthés, pero terminó mal"

Adriana Varela reveló que fue pareja de Juan Darthés y que la relación terminó "mal", aunque prefirió evadir la respuesta sobre si sufrió algún tipo de violencia."Terminó mal, definitivamente, y no lo vi más. No vine a hablar de esto, eh", señaló la cantante en el programa Debo Decir, conducido por Luis Novaresio y emitido por América."¿Si hubo violencia? No importa. Es otro caso, eso es lo que quiero decir", puntualizó la "Gata", diferenciando su historia del drama sufrido por Thelma Fardín.Sin embargo, Varela fue más allá y profundizó la referencia hacia Darhés. "Hoy, con lo de Thelma, no veo a la misma persona. Fue hace como veintipico de años. Yo era más joven y él, mucho más. Hace rato que no lo reconozco. No veo a la misma persona", concluyó.