Silvia Süller al natural: Realizó un desnudo total y dejó un mensaje

La vedette se animó a mostrarse como Dios la trajo al mundo: "Se puede llegar a la madurez sin operaciones ni gimnasio ni Photoshop. Las revistas muestran a las adolescentes estereotipos falsos que muchas veces las llevan a la muerte"Silvia Süller se mostró absolutamente desnuda y sin ningún tipo de filtro en la imagen.A los 60 años dejó un mensaje: "Holis, acá estoy. Aburrida, sacándome fotos totalmente natural, cero maquillaje, ni me peine", comentó la actriz, aunque luego afirmó que no le importa, debido a que sus genes "son de bebé"."Muestro que se puede llegar a la madurez sin operaciones ni gimnasio ni fotoshop (SIC) ;!!!!!! Las revistas muestran a las adolescentes estereotipos falsos quemuchas veces las llevan a la muerte. la perfección no existe, la vida es 1 sola acéptense y ámense y al q no le guste", enfatizó