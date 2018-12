María del Cerro contó que sufrió abuso sexual cuando tenía 11 años

Luego del testimonio de Thelma Fardín, al denunciar públicamente que fue violada por Juan Darthés, miles de mujeres salieron a contar los acosos, abusos y violaciones que sufrieron en su vida. En la noche del jueves y luego de bailar un poco desconcentrada el "Cha cha pop", Mery del Cerro contó que fue víctima de abuso sexual cuando era una nena."Fueron dos días muy difíciles para mí por todo lo que pasó con Thelma Fardín. Siento que tengo que decirlo. Después de lo que pasó con Thelma, al día siguiente hablamos del tema con Meme (Bouquet) y ahora lo puedo contar. Me fui a ensayar y le mandé un mensaje a Meme porque había algo que le quería contar. Después de 22 años me animé a contarle que a los 11 años sufrí de un abuso sexual. No lo podía dejar pasar y fueron dos días donde no podía parar de pensar en el tema", expresó.

El piso de ShowMatch se colmó de lágrimas y aplausos para la modelo, quien contó que nadie de su familia lo sabía. Florencia Peña rápidamente agarró el micrófono y la contuvo: "Acá estamos para lo que necesites. Hay muchas mujeres que no se animan y no siempre las víctimas hablan de lo que les sucede. Te agradecemos por tu valentía, te va a ayudar a sanar. No tenés culpa de nada". Acto seguido, todas las mujeres se acercaron a Del Cerro y se fundieron en un largo abrazo."Fue abuso, y fue manoseo, de dos personas distintas, pero no fue violación", aclaró la modelo.