José María Muscari confirmó que se separó de su novio

José María Muscari, quien participó del homenaje a Freddie Mercury en el "Bailando" la semana pasada, reveló que se separó de su pareja, Guillermo D'Anna, después de cuatro años de relación.



"Si, me separé. Hace poco, hace 20 días, pero todo re bien. Después de cuatro años", aseguró a "Los ángeles de la mañana", donde estuvo de invitado junto a Pedro Alfonso.



Y detalló: "Vivíamos juntos así que ya no vivimos más. No hubo conflicto ni pelea, ni nadie cagó a nadie. Es duro decirlo, pero cuando se acaba el amor no hay mucho más para hacer. No hay nada en el medio".



Además, el productor reveló qué planea hacer con la casa que compartían. "Muchas cosas tuvieron que ver. También puse en venta de mi casa, estoy por mudarme y eso te genera todo un movimiento", sostuvo.