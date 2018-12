Silvina Luna explicó que podría enamorarse de una mujer

Mujer libre y de mente abierta, Silvina Luna (38) habló días atrás sobre sus experiencias sexuales. "Tuve relaciones con mujeres, hay que experimentar; pero me gustan los hombres cien por cien", aseguró la modelo y panelista de Incorrectas, en Cortá por Lozano.



Luego, la rosarina amplió sus declaraciones y reveló por qué podría enamorarse de una mujer. "Soy una persona que ha vivido mucho y tuve distintas experiencias. No tengo tabúes y hoy con la diversidad sexual y la posibilidad de que todo el mundo pueda ser y elegir qué hacer con su cuerpo, no me cierro a nada", afirmó en una entrevista con la revista Pronto.



"Cada cual puede elegir lo que quiera y el hecho de enamorarte de un hombre o de una mujer me parece indistinto. Todavía no me pasó de enamorarme de una mujer, pero no lo veo lejano; tranquilamente me podría suceder. No me cierro a ninguna posibilidad a futuro. Estoy abierta a la reflexión y a lo que se plantea hoy, a toda experiencia que me llegue", completó Silvina.