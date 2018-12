De "icardiadas" y traiciones: Vitto Saravia no tuvo piedad con Silvina Luna

El noviazgo de Vitto Saravia con Manu Desrets llamó muchísimo la atención. ¿El motivo? El DJ fue pareja durante varios años de Silvina Luna, quien era amiga de la modelo uruguaya.



Silvina, lejos de minimizar el asunto, confesó que se sintió traicionada por Vitto: "Me enteré por los medios, fue sin aviso. Éramos amigas y no me contó. Eso es lo que me molestó. Lo que me queda es ¿desde cuándo ella estaba deseando tener lo que yo tenía? ¡Me 'icardeó'!", dijo tiempo atrás en LAM.



Entrevistada por Chismoses, Vitto habló a fondo sobre su examiga y cuando el cronista le preguntó qué pasa si la encuentra en un evento, Saravia hizo muecas y terminó respondiendo: "Yo no le niego el saludo a nadie, la verdad. No tengo ningún motivo para hacerlo".



Acerca del conflicto con Silvina, aseguró: "Nosotras hablamos en su momento, cuando esto sucedió, y para mí el tema ya estaba terminado. Las cosas en la vida no están marcadas, el amor sucede y uno no lo puede digitar. Lo ideal no es salir con el ex de una amiga tuya, es la primera vez que me pasa, lo estoy transitando".



Sobre el final, redobló la apuesta y apuntó contra Luna: "Pero lo que me llama la atención es que Silvina ya pasó por esta situación varias veces porque ella también salió con ex de amigas, entonces ella sabe cuál es la posición y el ataque no tiene ningún sentido".



Entonces, el notero le preguntó: "¿Te hubiera gustado priorizar la amistad con Silvina o es algo que no pensaste en el momento?". Tras un breve silencio y gesto de incomodidad, Vitto concluyó la nota respondiendo: "Yo estoy feliz".

Fuente: Ciudad.com