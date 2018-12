Natacha Jaitt: "Si muero, traten mínimamente de investigar"

Luego de estar ausente de las redes durante más de un mes, y de la preocupación que se generó por la bacteria que le habían detectado en el cerebro, Natacha Jaitt reapareció en Twitter.



"El tiempo de vida que tenemos, es más importante que cualquier dinero, poder, etc. Si en lugar de ganar dinero, te darías cuenta q sólo ganás segundos, minutos,horas,1 día más de vida. . . nunca más desperdiciarías 1 segundo en nada que no sea reír incluso en el dolor. Despierten!", expresó la conductora radial.



"Aún no estoy en condiciones, gracias a todos los que están emocionalmente, económicamente y personalmente en estos 3 ya largos meses de lucha de salud. Esto recién empieza, también gracias a quienes se borraron, porque no desperdicio más vida. Todo es aprender. Gracias", agregó, dejando en claro que aún no está totalmente recuperada.



Natacha, dejó otro mensaje que muestra su desesperación luego de un año muy complicado desde el punto de vista de la salud. "Si muero, traten mínimamente de investigar de que no esté viva 1 segundo antes de enterrarme en el jonca. . .".

Fuente: Exitoína