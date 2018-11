Mantiene una relación con Fede Bal y no le da importancia que sea mujeriego

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Bianca Iovenitti fue secretaria de José Ottavis, tuvo una supuesta relación sentimental hace un año con Santiago Bal y actualmente es vedette de Carmen Barbieri. La rubia oriunda de Mar del Plata, destacó: "Mi destino siempre ha sido el baile y me encanta desde muy chica. Estudié y me propuse progresar en cortos tiempos y aquí estamos, tratando de disfrutar el escenario, ahora en esta nueva producción de Carmen (Barbieri). La revista es un género muy complejo que en la actualidad exige la mayor cantidad de conocimientos posible. Estamos aquí, aprendiendo e incorporando cosas en el camino".



Cuando se la inquiere por su vínculo con Fede, apunta: "Novios no somos, estamos tratando de pasar este momento de la mejor manera posible. Es muy buen compañero, talentoso y ahora se le abre un panorama muy interesante como director. Pero sinceramente, yo me veo viviendo, en estos momentos, el día a día. La pasamos muy bien ahora y me parece buenísimo".



Al mencionarse la fama de mujeriego del joven Bal, Bianca parece superada: "La verdad es que no me dejo llevar por esta circunstancia. Realmente, no le doy la menor importancia"