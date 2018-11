Micaela Tinelli: "Ocúpense de sus cosas y no vengan a descargar sus miserias"

Micaela Tinelli siempre mantiene un perfil bajo pero esta vez se cansó de las críticas que hay en las redes sociales y grabó un video en Instagram en respuesta a ellos.



"En general no hago esto de hablar porque no me gusta pero les quería aconsejar a los que bardean y critican en las redes, que vivan y dejen vivir", comentó Mica.



Luego siguió: "Vivan sus propias vidas, ocúpense de sus cosas, gasten energía ahí, no en la vida de los demás porque encima juzgan con muy poco conocimiento o nada".



"Y lo mejor que les puedo recomendar es que se ocupen de sus vidas, de sus cosas, de mirarse sus propios ombligos y no gastar tanto tiempo acá en las rede sociales, vayan y dediquen tiempo a su familia, amigos, léanse un libro, escuchen música pero no vengan a descargar sus miserias en las redes", agregó la empresaria.



"Un mensaje con mucho amor, les mando mucha luz y es un consejo que hago desde el corazón", finalizó.