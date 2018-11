Nancy Dupláa: "El sexo representa el 98% del éxito de la pareja"

"El sexo representa el 98% del éxito de la pareja" ?? @NancyDupla5 reveló el gran secreto para mantener la pasión luego de 19 años de amor ? #MorfiTelefe pic.twitter.com/IUZMeGUjmn — Morfi Telefe (@MorfiTelefe) 22 de noviembre de 2018

Nancy Dupláa y Pablo Echarri están a punto de cumplir 20 años juntos y la actriz lo recordó en su paso por "Morfi, todos a la mesa": "Con Pablo estamos juntos hace 19 años. Ahora es todo distinto, los tiempos son distintos. Pero ahí es en donde está esa magia, de darse cuenta y decir 'yo quiero seguir con este tipo, me encanta, la paso bien'. Cuando hay algo que no está funcionando bien, la clave es la conversación. Decir 'me pasa esto'. Aunque explote todo por el aire. Pero ese es el miedo que hay que perder porque solidifica".Atento a las palabras de su invitada, Damián de Santo expresó: "Hemos compartido casamientos, cumpleaños, y uno los ve apretujándose como dos pen. . . . Están enamorados de verdad, se nota en sus cuerpos". A lo que Dupláa contestó: "Seguir caliente es el 98% de la pareja. El sexo es el 98%. Por ahí es un poco exagerado, pero llevarte bien. . . ".