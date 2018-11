Para Pampita, Mónaco es "el mejor ex novio del mundo"

En estas últimas semanas, luego de confirmar el encuentro secreto entre Pampita y Pico Mónaco, se rumoreó la vuelta de la pareja. Es por eso, que Ángel de Brito realizó un móvil con la modelo para despejar las dudas.



"Sí, es verdad, nos encontramos y charlamos un rato. Nada más. Hablamos de la vida de cada uno, de cómo estamos. Nos separamos bien, no hubo terceros en discordia, después de separados seguimos viéndonos un montón como amigos. No tenemos nada que aclarar entre nosotros, fue una separación súper cordial, re hablada, con mucho cariño y entendiendo la realidad de uno y del otro", explicó la modelo en "Los Ángeles de la Mañana".



Además, Pampita aseguró que continúan viéndose ya que el ex tenista mantiene una relación muy estrecha con sus tres hijos, Bautista, Beltrán y Benicio y de esta manera es difícil para los nenes que desaparezca una persona de sus vidas de un momento para el otro: "Él los ama a mis hijos, y mis hijos lo aman a él. Él inclusive los sacó a pasear después, los vino a visitar, fue a actos de colegio. Fue el mejor ex novio del mundo, en ese sentido. Cuando hay hijos hay que pensar en eso, en la inocencia de los chicos, en cómo separarse".



Por otro lado, Pampita tocó el tema de su separación con Pico y al respecto advirtió: "Cuando nos separamos teníamos muy claro que la relación estaba terminada. Si no, no hubiéramos tomado esa decisión. Después, las vueltas de la vida, no tengo idea. Yo también hablo maravillas de él".



Finalmente, desde el ciclo le consultaron por las cadenitas que ambos usaron en sus fotos de Instagram y que dieron indicios de que podrían haber vuelto. "Hoy no me lo puse porque salí apurada. Yo lo uso siempre, él lo usa a veces, pero tiene otro significado que es privado. No lo puedo comentar", concluyó.