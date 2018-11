La ex de Rial hizo referencia a la sexualidad de Alejandro Fantino

Días atrás, Silvia D'Auro volvió a los escándalos mediáticos con una contundente opinión sobre Alejandro Fantino, al apoyar un comentario contra el conductor de América.



Ahora, la ex de Jorge Rial parece haber tomado fuerzas para seguir disparando contra Fantino, ya que lo volvió a atender luego de recibir un durísimo comentario.



"Disculpen que me meta en la conversación pero Fantino, aparte de bol. . . , es un tipo escondedor y complicado, es gay y se hace el macho, es mediocre como periodista, lo colocan en un lugar de súper periodista y no lo es ni será nunca. Saludos de Bastía", fue el tuit que recibió Silvia en su cuenta a través de una seguidora.



Debido a esto, D'Auro contestó: "Bueno, Bueno, ¡¡¡hay que ser un poquito menos directa!!!", junto a un sinfín de emojis, dándole lugar a la polémica una vez más.

