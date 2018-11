Fuerte cruce entre Mónica Gutiérrez y Jorge Rial

Horas antes de su regreso a la conducción de Intrusos, Jorge Rial fue el protagonista de una impensada polémica en las redes con Mónica Gutiérrez otra de las figuras de América.



El periodista escribió en su cuenta de Twitter: "Extraño a @monigps recorriendo el conurbano en bote en las inundaciones. Era lindo".



Varias horas después, Mónica salió a responder y no tuvo piedad. "Yo no milito ni cobro operetas. Lo sabés. Todavía no arrancaste y ya estás maltratando a una mujer", lanzó.



Pero no contenta con eso, agregó: "Está bueno que recuerdes mis coberturas. Es un reconocimiento ¿A vos quién te paga ahora para maltratarme?". Rial tampoco se quedó en el molde, y respondió: "¿Dónde hay un maltrato? ¿Dónde hablé de operetas o militancia? Por favor, señalame el párrafo exacto".