Internaron de urgencia a Cacho Castaña por una afección respiratoria

Cacho Castaña padece un cuadro bronquial. El músico de 76 años se encuentra en la unidad coronaria con afecciones respiratorias y se esperan mayores precisiones sobre su salud, que parece estar delicada.



Según pudo saberse, Castaña tenía pautado asistir a un evento este sábado, al cual no concurrirá por su malestar. Si bien el cuadro que transita no es grave, es delicado en términos de los recientes episodios que tuvo.



Además, Cacho enfrenta una posible denuncia por el Instituto Nacional de las Mujeres por sus "dichos misóginos", según detalló Fabiana Túnez, la titular. Incluso aclaró que cuando el cantante en el verano dijo que en caso de una violación hay que "relajarse y gozar", ya lo habían intimado con una denuncia y nunca recibieron respuestas.



En los últimos días se conocieron dichos de Castaña, que lanzó sin tapujos a un ciclo de espectáculos, ante sucesivos enfrentamientos en el "Bailando": "Sol Pérez fue irrespetuosa con Laurita Fernández y con Flor Peña, que se deje de joder. Me enoja que se peleen las minas. A las minas hay que volteárselas. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, hay que esperar a que se les caiga la cola a todas".

Fuente: Diario Show