Conductor televisivo se separó de su esposa

La separación del conductor televisivo Chino Leunis (38) y Karin Rodríguez (39) sorprendió a medias en el ambiente de la farándula, dado que, hace aproximadamente un mes, los rumores comenzaron a poner en duda la continuidad conyugal y él quitó de las redes sociales las fotos en pareja.



Tras haberse casado en 2010 y ser padres de Delfina, que hoy tiene ya 8 años, el matrimonio entre Leunis y Karin ha expirado.



Según Paparazzi, algo se sospechaba, pues más allá de que, al igual que varios famosos, el animador es un fiel adherente a Instagram y Twitter para graficar o contar en 140 caracteres sus experiencias laborales. Esquivaba la chance de referirse a su vida privada, pero hace un par de semanas posteó unos mensajes que invitaron a imaginar que con Karin las cosas ya no marchaban como en las mejores épocas. "De todo se aprende. Y si a eso le sumás la sabiduría que sólo consigue el tiempo, ahí tendrás una gran enseñanza. Que Dios nos bendiga mucho", fueron las palabras que eligió él para ¿despedirse? de su mujer.



Anteriormente, mientras los trascendidos iban cobrando cada vez más fuerza y la prensa iba detrás de la fuente, para saber a ciencia cierta si efectivamente estaba por separarse, Leunis acudió a las redes sociales para analizar el cuadro de situación lejos de las cámaras y los micrófonos. "Sinceramente no suelo hablar de mi vida privada en los medios", aclaró el Chino, justificando su deseo de evitar a los canales y los programas de chimentos. Posteriormente, agregó: "Les agradezco su preocupación, pero mi vida íntima es sagrada para mí". Al margen de la intensidad de los rumores, que iba creciendo progresivamente, Leunis prefería abstraerse, y ni él ni su Karin quisieron salir a desmentir o confirmar lo que se estaba diciendo. Lo evitaron constantemente, probablemente porque en la intimidad de la pareja todavía consideraban que quedaban fuerzas como para encontrar una salida y salvar la relación. Sin embargo, ese lapso que fluyó detrás de la resurrección no fue suficiente y finalmente cada uno tomó por un camino distinto.



De hecho, el Chino armó el bolsito y partió: dicen que alquiló un departamento en cercanías del hogar familiar y que ya realizó la mudanza. Supuestamente, esta determinación de vivir cerca de su ex responde a su deseo de no alterar la rutina ni los horarios, teniendo en cuenta que Delfina está en edad escolar y que, además, la separación con Karin se dio en buenos términos. Esto fue posible, claro, porque el adiós aparentemente fue consensuado. Pese al dolor, el Chino y su esposa trataron de mitigar las consecuencias con diálogo y un análisis constante, aprovechando que no hubo terceros en discordia y que el respeto no ha sido violentado desde el punto de vista de la fidelidad.



En los últimos años Leunis evolucionó profesionalmente y sus trabajos en televisión incrementaron ostensiblemente su grado de popularidad. Se convirtió prácticamente en una especie de "conductor comodín" de Telefe, cuyos jerarcas lo tienen presente cada vez que se les genera un hueco o deben implementar un cambio para levantar el rating. Exageradas o no, hay voces que se atreven, incluso, a catalogar al Chino como el más mimado de los animadores después de Marley.

Leunis disfruta plenamente de su actividad profesional, pero en el plano personal no atraviesa su mejor momento.

