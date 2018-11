Cinthia Fernández no llega a fin de mes y le inició juicio al padre de sus hijas

Cuando parecía que la guerra entre Cinthia Fernández y su ex Matías Defederico había terminado, la bailarina decidió iniciarle un juicio para que cumpla con la manutención de sus hijas, Charis, Bella y Francesca.



"La estoy pasando mal. Somos dos padres, yo cumplo con mi parte y lo único que pido es que él cumpla con la suya. Me estaba pasando una plata, pero ahora me pasa menos del mínimo", reveló en "Involucrados".



Y continuó con lágrimas en los ojos: "El juicio no nos sirve a ninguno de los dos porque es súper tedioso y tarda mucho tiempo, y mientras tanto la que no llega a fin de mes soy yo. El mes pasado la pasé muy mal".



Además, la morocha contó que por estar trabajando en el "Bailando" y ser panelista en el ciclo, no puede estar con sus hijas: "Me angustia mucho la falta de tiempo, yo no estoy acostumbrada a estar tanto sin mis hijas. Ayer no las vi. Ya sufren la falta del padre y no quiero faltarles yo, pero si yo no trabajo, no les puedo dar todo lo que están acostumbradas a recibir, y no hablo de lujos. No tengo escapatoria, no tengo otra".



"Estoy desesperada. Pienso qué haré cuando termine un trabajo, porque nuestros trabajos son limitados, no tengo algo fijo o un negocio aparte", expresó.



Hace unos meses, Defederico había contado que Cinthia tenía un buen pasar económico gracias a que él se ocupaba de pagarle a la niñera de las nenas, la cual la bailarina trajo de Ecuador y cobra un sueldo de mil dólares por mes, la prepaga del grupo familiar y otros gastos.



En total, el futbolista aseguró que le pasa 80 mil pesos por mes más otros 20 mil en efectivo.

Fuente: Diario Show