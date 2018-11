Aprovechó el buen tiempo para tomar sol y lucir sus curvas

Silvina Escudero aprovechó el buen para tomar color. Y lo hizo junto a una de sus mascotas. "Morochas al sol" escribió junto a la foto en la cual aprovechó para hacer una promoción publicitaria y, de paso, mostró la cola. La joven obtuvo miles de "me gusta" en pocas horas y también muchos comentarios elogiando su cuerpoLa bailarina fue parte la semana pasada del Bailando, dado que María del Cerro la convocó junto a Adabel Guerrero para el ritmo libre, donde bailaron la coreografía diseñada por Carla Lanzi llamada Divas del pop.Ángel de Brito las recibió con un cuatro porque pensó "qué pesados que son los bailarines... Son muy sensibles. Los chicos de Vox Pop me encantaron. María y Facundo son muy buenos, pero hay cosas que ajustar"."Yo creo al revés. Creo que los bailarines somos muy fuertes, más que sensibles y débiles. Uno sabe lo que vale y lo que es. Esto te curte un montón. Silvi y Adabel, un placer que estén. Me gustó que el protagonista haya sido Facu. Disiento con Ángel. Creo que tuvo mucha fuerza y apostaron al baile", lo contradijo Laurita Fernández, que tenía el voto secreto.Florencia Peña les puso un ocho porque "me gusta cómo se ven juntos. Yo celebro el arte. Y siempre voy a celebrar que trabajen duro. Hoy hubo mucho baile, a diferencias de otros que contaron historias. A mí me gustó mucho"."Me gustó porque vi mucho ensayo. Otros equipos han venido a robar. Lo único que me molestó es Escudero que hablar todo el tiempo. Me voy a ir con un ACV un día. Adabel me encanta verte otra vez en la pista. Muy lindo número", cerró Marcelo Polino que coincidió con el puntaje de Flor.