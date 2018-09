Confesión "hot" de una mediática: Prefiere a Sol Pérez en lugar de Fede Bal

Próximo a su debut en el "Bailando 2018", Becky Vázquez habló en el programa radial "El Show del Espectáculo", de Ulises Jaitt y Gastón Samá, y no se guardó nada."¿Laurita Fernández o Lourdes Sánchez?", preguntaron los conductores. Por lo que la modelo respondió: "Lourdes, porque la conozco más. A Laura directamente no la conozco"."A Lourdes la conozco hace años porque hicimos shows y es amiga de una amiga. Fue amiga de Gabo también. Tengo más relación", dijo Becky. Y agregó convencida: "Con Laurita no podría ser amiga. No está bueno lo que pasó con ella. Aunque yo le diga que no estuve con Fede Bal, no está bueno. Si me cree, tampoco podemos ser amigas".A la mediática la habían vinculado con Federico Bal y la acusaron de ser la tercera en discordia entre él y la jurado del "Bailando". "No podría ser su amiga después de lo que sucedió. No sé si me va a pasar factura en la puntuación. Siendo tan buena bailarina, si me pone un puntaje malo es porque no respondí a los parámetros que tiene ella", expresó."Creo que no va a mezclar lo personal, calculo que explicará si pone un mal puntaje. Mientras me explique sobre la técnica, me la banco", concluyó según publicóPor otra parte, le preguntaron con quién tendría sexo entre Laurita Fernández, Sol Pérez, Jorge Lanata o Fede Bal"Tendría sexo con Sol Pérez, porque es una bomba. Fede es un amigo. Me calienta más Sol que Fede".Además, Becky habló de Benjamín Alfonso, el galán del certamen. "Es un bombón. Si hablo dos palabras con él, y no me dice nada, olvidate. No reconoce a Candela Ruggeri, pero andá a saber qué pasó con él", manifestó.Finalmente, confesó: "De chica me generaba fantasías Enrique Iglesias. Lo fui a ver cuando vino a tocar".