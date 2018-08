La terrible confesión de Fernanda Callejón: "Fui abusada por un tío"

María Fernanda Callejón reveló por primera vez una dramática historia de abuso que sufrió por parte de un familiar. "Tengo bastantes herramientas para darle el día de mañana a mi hija. Tuve momentos muy duros, pero después de todo lo que pasé en mi vida son todas anécdotas", comenzó narrando la actriz sobre todas las situaciones difíciles a las que se tuvo que enfrentar y desde muy chica.



"Las cosas más duras que viví fueron las pérdidas, los abortos espontáneos y tuve una situación de abuso cuando era muy pequeña, con un tío", reveló en Agarrate Catalina.



"No le conté nunca a nadie esto. Mi papá tenía una empresa de turismo y construía sus propios micros de excursión, teníamos un taller en mi casa. Mi madre tuvo que salir y un par de tardes me dejaba sola en mi casa, con mi padre trabajando. Vino un tío lejano de mi papá y abusó de mí", describió la actriz.



"Es la primera vez en mi vida que lo hablo, sólo se lo había contado a mi marido. Mi madre nunca lo supo, yo sentía que si le decía esto la iba a hacer sentir mal a ella. Las mujeres venimos de mucho tiempo de no poder hablar", resumió sobre el doloroso momento que debió afrontar sola y siendo tan pequeña.