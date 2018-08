Sol Pérez dio detalles de sus contactos con futbolistas: Muchos son casados

Amo esto ???? Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 3 Ago, 2018 a las 6:30 PDT

Estar en el Bailando era uno de los sueños de Sol Pérez. Y si bien lo logró, su decisión de ser parte del certamen más famoso del país le significó una relación de varios meses con un famoso futbolista, de quien prefirió no revelar su nombre."Los futbolistas no te presentan nunca a la familia, salvo que no les quede otra, te los cruces en una cancha una vez que te invitaron y tenés que sentarte al lado. La familia se les instala en la casa y vas viendo cómo lo ves, es medio complicado. Ellos no quieren el gato que les come la billetera, pero tampoco quieren a la mina independiente que tenga su vida. Quieren una persona que sea completamente sumisa, y que el hijo y la familia puedan dominar", disparó la panelista de Los Especialistas del Show, sin filtro.Luego, confesó un caso personal, hasta ahora desconocido por el público: "Estuve casi un año saliendo con una persona que estaba en su mejor momento y yo nunca dije nada. Cuando estaba por entrar al Bailando, me dijo 'si vos entrás al Bailando, yo te dejo'. Entré al Bailando y no nos vimos nunca más. Con todo lo que había remado, ¿cómo no iba a estar? Al principio pensé que me estaba jodiendo porque era muy celoso y tal vez era por eso".Por último, al ser indaga por si los futbolistas que le escriben con casados y con familia, la futura participante de Bailando 2018 no le esquivó a la situación: "Sí, la mayoría", cerró, sin revelar la identidad de ninguno de ellos.