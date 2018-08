Operaron a Jesica Cirio: "No quería que pase a mayores", dijo

Jesica Cirio anunció en las redes sociales que pasó por el quirófano. Según contó, ya no quería dejar pasar más tiempo por temor a que ocurra algo grave. "Por mi trabajo y estilo de vida realizo actividad física y no quería que pase a mayores", aseguró.La modelo reveló que tenía una hernia umbilical que le estaba haciendo daño. "Les quiero contar que tuve que realizarme una intervención. Como no era nada urgente, preferí que Chloe sea un poquito más grande y programé la operación con tiempo", comenzó escribiendo en un posteo acompañado por una foto donde se la ve en la clínica y con su hijita."Estoy muy bien, pero tengo que hacer reposo unos cuantos días, mientras me recupero por completo. Estuve en las mejores manos", añadió. Sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y mucha fuerza para que se reponga lo más rápido posible.