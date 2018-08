Como Wanda: Infernal morocha se dedica a la representación de futbolistas

Tamara Alves (35) empezó a dedicarse a la representación de jugadores de fútbol. La modelo se siente preparada para incursionar en el terreno de los negocios, siguiendo los consejos, claro, que le da su pareja, Patricio Toranzo (36), jugador de Huracán: "Siempre me gustó mucho el fútbol, desde chica, incluso cuando vivía en Brasil con mi familia y seguíamos muy de cerca todo lo que pasaba con el Corinthians, que es nuestro equipo en mi tierra. Luego la vida me llevó a vivir en la Argentina, donde también su gente es fanática del fútbol, y me terminé casando con un jugador", comenzó."Eso hace que me alimente del fútbol todos los días y fue lo que me motivó a hacer un curso acelerado de periodismo deportivo en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tengo unos amigos que están en el fútbol hace mucho tiempo y nos pusimos de acuerdo para empezar con esto de sumarme a la representación, por supuesto de a poco, aunque se fueron presentando cosas muy lindas que me estimularon para ir quemando etapas más rápido de lo que creía", comentó Tamara.Posteriormente agregó que "gracias a eso decidimos fortalecer todos los contactos que habíamos generado y aprovechar que varios jugadores se fueron acercando a proponer que los representemos. Así consolidamos el mecanismo de trabajo de Once Ideal, como llamamos a la firma, y desde inicios de año estamos con todo. Tengo un sueño: representar a Neymar, el mejor de todos". Más tarde, Tamara se refirió a la opinión de Toranzo acerca de su nueva a actividad: "Por supuesto que él me aconseja siempre, porque aparte de ser mi marido es alguien querido y respetado en el ambiente del fútbol, por lo cual está en condiciones de darme su punto de vista con sinceridad, hablándome de lo bueno y de lo malo que podría encontrarme en este nuevo camino laboral que estoy transitando".Hace tiempo, Wanda Nara representa a su esposo, Mauro Icardi, que actualmente se desempeña como delantero del Inter de Milán y se ha erigido en uno de los futbolistas mejor pagos del mundo. Tamara la elogió: "Es una mujer muy inteligente, de hecho le ha conseguido muy buenos negocios a Icardi. Wanda fue casi una innovadora, y ojalá otras mujeres se sumen, pero que lo hagan como pienso hacerlo yo, es decir con dedicación y con responsabilidad".