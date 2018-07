El actor entrerriano protagonizó la escena más fuerte de "El Marginal 2"

Personaje de Lamothe

Vato, el líder de Sarandí

Se estrenó El Marginal 2 por la TV Pública. Y, con picos de 11 puntos de rating según cifras extraoficiales, tuvo mucha repercusión.En un capítulo en el que no faltó la violencia carcelaria, con tiros, golpes y mucha sangre, la escena más fuerte fue la que protagonizó Esteban"Es como que me llamen para jugar un Mundial para la Selección Argentina", había dicho Lamothe, días atrás, en una entrevista, cuando le preguntaron qué sintió cuando lo convocaron para ser parte esta serie de ocho capítulos, coproducida por Underground, de Sebastián Ortega, y dirigida por Adrián Caetano y Alejandro Ciancio.En el arranque, Lamothe se lució con su actuación. Hizo todo creíble. Sobre el final del capítulo, más allá de que había sido humillado y ultrajado por el entrerriano Luciano Farías, antepone su condición de médico y le ofrece sus servicios a un compañero de reclusión.El entrerriano Luciano Farías interpreta uno de los personajes nuevos y, en su participación, tendrá mucha interacción con el protagonista. "Mi personaje, que se llama Vato, tiene mucha interacción con Patricio, que es el que hace esteban Lamothe", comentó y anticipó: "Nuestra banda, que es la de Sarandí, tiene interacción con él", dijo y agregó que "fue un compañero muy generoso a la hora de hacer las escenas, me dio libertad para poder crear y eso está bueno. Tanto Esteban como los otros actores, que son reconocidos, fueron muy generosos".

Segunda temporada

El entrerriano

El Marginal 2 es la precuela de la galardonada serie que ganó un Martín Fierro de Oro en la edición 2017.Ya sin Juan Minujín, la trama retrocede en el tiempo para revelar las historias encerradas en San Onofre, en la que Diosito (Nicolás Furtado) y Mario Borges (Claudio Rissi) ingresan al penal y se ven envueltos en una guerra de poder con el Sapo (Roly Serrano), un preso sanguinario que gobierna la prisión.Una alianza con "El Doc" es la diferencia entre morir o seguir viviendo. La historia, en la que vuelve Martina Gusmán y se suma Verónica Llinás, dará respuesta a muchas situaciones que se conocieron en la primera temporada y explicará el origen de los distintos personajes.Luciano Farías tiene 32 años, es de Concordia y hasta los 17 años vivió allí. Según contó a El Entre Ríos hizo la primaria en la escuela Almafuerte y la secundaria en Comercio 1, lugar en el que terminó de cursar en 2003.Cuando terminó la secundaria se fue a Rosario y allí vivió durante un año; luego se mudó a Buenos Aires. "Estudié Comercio Exterior y abandoné, porque una vez que empecé a estudiar teatro y me dediqué al arte me di cuenta que era lo que me gustaba", contó.