La verdad detrás de las fotos de la Presidenta de Croacia en bikini

La muy buena performance que viene llevando a cabo el Seleccionado croata de fútbol en el Mundial de Rusia 2018 ha hecho que el mundo ponga los ojos sobre este país y no solo en el futbolístico.Croacia está en boca de todo el mundo. Así las cosas, quien ha conseguido volverse muy popular es su presidenta, Kolinda Grabar-Kitarovic.La política se ha convertido en todo un símbolo feminista ya que es la única mujer representante de Estado que continúa en Rusia, indicó. Además, su belleza y la espontaneidad con la que ha festejado con los jugadores cada triunfo, la han convertido en noticia.Pero no todo lo que se ha publicado sobre ella es verdadero. En las redes sociales se han esparcido como pólvora unas supuestas fotos de Kolinda vestida con una bikini colorida disfrutando del mar. Decimos supuestas porque no son de ellas.La rubia es Nicole 'Coco' Austin, modelo estadounidense que es esposa del músico y actor 'Ice T'.La única de toda la galería que se está esparciendo en la red, es la que la Presidenta luce una bikini azul. El resto pertenecen a "Coco".