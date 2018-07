La Princesita publicó un video para "mostrar lo feíta" que es sin maquillaje

"Hoy les voy a mostrar lo feíta que soy sin maquillaje", se escucha decir a Karina La Princesita en un video que publicó en Instagram Stories y en el que, tal como indica, no tiene delineados los ojos, tampoco sombra en los párpados, rubor ni rouge en sus labios.En modo selfie, la cantante aparece en un primerísimo primer plano en el que hace muecas, gestos y enumera todo lo que no tiene en su rostro. "Es lo que hay", finaliza en el video que compartió con sus más de 600 mil seguidores.

El video lo grabó desde el camarín del teatro Broadway, en donde realiza Siddharta, el espectáculo teatral que de Flavio Mendoza y que ella protagoniza junto a Facundo Mazzei y Osvaldo Laport. Minutos más tarde, se la ve maquillada y antes de que la alisten para para salir a escena, ya que su personaje requiere de otro tipo de maquillaje en su cara."Así quedo con maquillaje", explicó en el video en que publicó minutos después, también con ella en primer plano y destacando el antes y después.Después de denunciar públicamente el bullying cibernético que recibía por su apariencia ? "me dicen que soy gorda, que me operé toda, que soy grasa", había asegurado- la cantante eligió no entristecerse por las críticas que recibe sino tratar el tema con humor. Por eso, se califica como "fea" cuando se muestra al natural."Yo estoy segura de mí, muy", aseguró Karina en abril de este año cuando hizo un fuerte descargo en las redes sociales en el que agregó que desde chica enfrenta bullying "¡y sigo entera!", agregó.