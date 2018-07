La declaración de amor de Ivana Nadal a su nuevo novio

? Una publicación compartida de Ivana Nadal (@ivinadal) el 3 Jul, 2018 a las 8:37 PDT

Luego de una extensa soltería, el amor golpeó a la puerta de Ivana Nadal (27). La conductora está de novia con Matías Masera, un jugador de rugby del Belgrano Athletic Club, con quien comenzó a intercambiar pícaros guiños en las redes sociales a principio de año."Con Matías estamos saliendo. Nos conocimos en una fiesta, en febrero. No tenemos fecha de noviazgo, pero las cosas se fueron dando y estamos muy bien. Es todo muy nuevito", le dijo Ivana a Ciudad, confirmando su feliz romance, desde Panamá, lugar en el que está disfrutando unos días de relax con su nuevo amor.Súper enamorada, Nadal le dedicó un posteó súper romántico a Masera, junto a una dulce foto juntos: "Y cuando creía que me las sabía todas, que tenía todo organizado en mi vida, que nada podía mejorar, llegaste vos. Con tu seguridad que te caracteriza y esa sonrisa compradora. Con esa mirada dulce que se esconde atrás de dos ojitos que luchan por ser verdes. Con ese cuerpo perfecto, que se convirtió en mi fucking debilidad absoluta. Con esa boca suave llena de besos para darme y ese olorcito en tu piel que me hace agua la boca. Con todo ese hombre que sos, y en ese bebé mimoso que te convertís. Con todo eso, me enamoraste. Gracias @matiasmasera por mostrarme que estaba equivocada y todavía me falta mucho por aprender. Te amo", escribió la modelo, poéticamente.Más reservado en el plano virtual, el deportista le contestó: "¡Qué linda que sos! Mi respuesta por privado", escribió Matías, con un emoji que está guiñando un ojo.