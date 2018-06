Belén Francese piropeó al aire a Iván de Pineda

Iván de Pineda (40) es de esas personas que mantiene su vida privada muy lejos de los flashes y el escándalo. De hecho sólo se sabe que está con la misma mujer, Luz Barrantes, desde hace 18 años y que recién hace dos se animó a la convivencia. Y fue en Pasapalabra, el programa que conduce y que emite la pantalla de El Trece, que se dio un divertido momento. Invitada al piso, Belén Francese (37) notó algo incómodo al conductor y no dudó en apurarlo."¿A vos te parece que yo me pongo nervioso?", le consultó el modelo. "Me estás intimidando, Iván", respondió la poetisa. "Te pusiste un poquito sonrojada", respondió el galán. Y fue en ese momento en el que intervino Naty Franzoni. "¿Hay onda acá?", preguntó. "Tenés una mirada muy penetrante", remató Belén.