Sol Pérez tiene 24 años. Estudió abogacía pero decidió abandonar la carrera para dedicarse de lleno al ambiente artístico. Su salto a la fama se debió a sus sexys postales en las redes y a su participación en TyC Sports como la "chica del clima". Luego, Marcelo Tinelli la convocó al Bailando y logró mayor protagonismo.En una charla con el sitio Diario Show, la rubia contó: "Me costó llegar a donde estoy porque tuve que romper con muchos prejuicios que tiene la gente conmigo, por ejemplo, si te vestís de manera osada, no podes pensar o ser inteligente. Ya no soy la 'rubia hueca' con buen físico porque demostré que puedo hacer otras cosas".Con respecto a las redes sociales y los comentarios negativos que recibe cada vez que publica postales de su cuerpo, manifestó: "Me gusta representar a las mujeres que son criticadas como 'grasas o fáciles' solo por tener curvas. Cuando sos delgada, cualquier prenda te queda bien, en cambio, a las voluptuosas se las critica. Me parece mal que la sociedad piense de esa manera. Creo que tenemos derecho a lucir lo que queramos"; y agregó: "A veces no importa nada lo que digan, pero otras, un mínimo insulto me afecta. Aprendí a no contestar ese tipo de mensajes y sí responder comentarios lindos y positivos". Durante la entrevista, Sol aconsejó a las jóvenes que buscan la perfección: "Las chicas se tienen que aceptar, mirarse al espejo y gustarse".Por otro lado, contó cómo hace para tener un cuerpo tonificado y envidiado: "Me gusta entrenar, voy seguido al gimnasio, como sano y entreno mucho". Cabe recordar que a los cinco realizó gimnasia artística y años después se volvió aficionada al patín.Sol brindó su visión sobre el movimiento feminista: "Yo lo soy y me encanta defender a las mujeres que luchan y se muestran tal cual son". Además, habló sobre acoso sexual: "Una vez me pasó y decidí renunciar porque volví mal a mi casa. Para mí, es importante frenar a la otra persona a tiempo porque si entrás en su juego, no sabés dónde puede terminar. Creo que algunas mujeres tienen miedo de perder el trabajo y no denuncian pero hay que tener en cuenta que si te quieren echar, lo van hacer igual. No hay que hacer cosas, si no querés". También opinó de las actrices y famosas que denuncian a sus compañeros. "Hay que apoyar a las chicas que salen y cuentan pero considero que primero hay que hacerlo en la justicia para que se sepa bien qué sucedió, porque antes de saber la verdad, se genera una condena social".Infidentes que nunca faltan aseguran que los responsables de KZO estarían interesados en ofrecerle la conducción de un programa propio. Si esto se lleva a cabo, estaría debutando antes de fin de año. ¡Veremos!Sol Pérez deslumbra a todos con su belleza, su simpatía y su espléndida figura. A través de sus redes sociales comparte con sus seguidores su dura rutina de ejercicios y el entrenamiento que realiza cada día para estar divina. Desde pequeña se interesó por el deporte, pero atravesó por desórdenes alimenticios que la llevaron a adelgazar constantemente. Con el tiempo, la rubia aprendió a alimentarse de manera saludable y a tener una vida súper fitness que refleja en cada posteo de su cuenta de Instagram. Al ser consultada por cirugías en su cuerpo, la panelista lo negó y aseguró que asiste siempre al gimnasio.Respecto a su corazón, manifestó: "Estoy sola y en un momento de mi vida donde priorizo el trabajo. Creo que no estoy para apostar a una relación".