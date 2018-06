Estrenó canción y videoclip, se puso en escena nuevamente y ahora mantiene ese perfil alto en las redes mostrando su "cuerpazo". Thalía, la latina con cintura angosta posó muy sensual en traje de baño, dejando ver una figura jovial a los casi 47 años.La mexicana subió a su cuenta dos videos con el tema "No me acuerdo" de fondo, y en ambos dejó en claro que su abdomen chato y piernas esculpidas no son producto de Photoshop sino de un arduo cuidado físico que lleva años."Qué bombón, eres hermosa", "Qué cuerpazo, sos muy bella", "Cuerpazo", "la más linda de este paneta", esas fueron solamente algunas de las frases que recibió Thalía tras mostrar su cuerpo de 20, a los 46, publica el diario La Voz.