El Chino Darín habló de la acusación de Bertuccelli contra su padre

El Chino Darín señaló que la acusación por "destrato" de la actriz Valeria Bertuccelli contra su padre es "hiriente", dijo no compartir "la forma de resolverlo" y lamentó que la situación planteada "de alguna forma es demonizar a alguien".Al ser consultado sobre cómo veía a su padre tras el escándalo que se generó, el Chino dijo que lo vio "angustiado por lo que pasó, pero está bien" y resaltó que "es un hombre íntegro".Y agregó: "Tenemos mucho aprecio por Valeria y por toda su familia. He compartido momentos y tengo lindos recuerdos con ella, así que es sorprendente".Por otra parte, opinó que a la actriz "se la vio dolida y eso es lo que más empatía genera". "Yo la quiero, nos hemos encontrado 200 veces y no puedo dejar de empatizar con lo que siente. Me llamó muchísimo la atención lo que dijo", resaltó.El escándalo se generó cuando en un reportaje televisivo, Valeria Bertuccelli dijo haber sido maltratada por Ricardo Darín cuando cuatro años atrás compartían escenario en la obra de teatro "Escenas de la vida conyugal"."La angustia parte de que es una relación de mucho tiempo. De alguna forma es demonizar a alguien. Y sentirte en esa posición, verte en la obligación de responder cosas que supongo yo que no tienen asidero, debe ser algo difícil. Entiendo la angustia, cualquiera se sentiría angustiado de verse expuesto de esa manera ante cosas que no sabe de dónde salen. No comparto la forma de resolverlo, porque no parece que lo que se busque sea una resolución. Eso es lo que más cosa me da", dijo el Chino Darín al opinar sobre el tema.Y añadió: "Doy fe que es una situación que angustia, nos angustia a todos. Es hiriente, es hiriente. Entonces entiendo perfectamente que él se angustie".Tras la acusación de Bertuccelli, Erica Rivas (quien la reemplazó en la obra y luego se alejó enfrentada con el actor), María Valenzuela y Paola Krum, se sumaron a las críticas contra Darín.En cambio, Norma Aleandro, directora de la obra en que compartían escenario Darín y Bertuccelli, defendió al actor y negó que haya existido maltrato hacia la actriz.Por las redes sociales, también salieron a bancar al actor las actrices Griselda Siciliani, Dolores Fonzi, Julieta Cardinali y Marina Glezer, mientras que Leonardo Sbaraglia, quien parecía apoyar a Bertuccelli, salió a aclarar que se había tratado de un malentendido y que no podía opinar sobre una situación que desconocía.