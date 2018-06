Ricardo Darín respondió a Valeria Bertuccelli: "Nunca la maltraté"

Tras el fuerte relato de Valeria Bertuccelli donde acusó a Ricardo Darín de haberla destratado y humillado cuando fueron compañeros en "Escenas de la vida conyugal", el actor hizo su descargo en comunicación con Intrusos.Después, aseguró: "Cuando una mujer declara algo en términos bastantes duros en como los dijo ella, hay que entenderlas", y agregó: "Presté atención a todo lo que dijo. A Valeria la quiero y admiro".Al mismo tiempo, manifestó: "Creo que hay una confusión. Entiendo su sensación y malestar aunque no lo comparto".Luego, expresó: "Le pido disculpas en todo en todo lo que me concierne. Que no esté de acuerdo en lo que ella cuente, no significa que no quiera que esté tranquila".Sin embargo, el actor no quiso profundizar aún más en las denuncias que realizó la actriz: "Hoy hay un debate para las mujeres en especial y por eso creo que no es el momento para que me explaye. Lo hablaré cuando todo esto pase".Además, se refirió a las versiones que aseguraban que Valeria se había enamorado de él: "Quiero que ella se tranquilice y que no piense que fui yo quien inventó el rumor porque eso no pudo haber salido de mi cabeza".En cuanto a la relación laboral que mantuvieron, contó: "Tuvimos desinteligencias pero nunca la maltraté. Ella habló de destrato, lo que me parece peor y sería como una especie de abandono, algo que no existió". Y continuó: "Con ella la pasé genial, fue un placer estar arriba del escenario con ella".Por último, expresó: "No estoy de acuerdo con varios puntos que enumeró. Respecto a los desmayos que tuvo, yo también me desmayé varias veces pero no lo atribuyo a maltrato o destrato. Nunca me desentendí de lo que le pasaba". Y finalizó: "Lo que yo sabía era que ella se iba de gira con Gabi y tenía en mente su película".