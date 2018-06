"Levanta" más mujeres que hombres, pero va con todo por el Kun Agüero

La modelo panameña Kate Rodríguez, radicada en nuestro país, habló de la selección Argentina y evaluó a cada uno de los jugadores, en charla con El Show del Espectáculo, ciclo conducido por Ulises Jaitt y Gastón Samá en Radio UrbanaBA.



"Se van a dar cuenta que acá están los más lindos del mundo. Son deportistas, tienen una condición de vida atlética. Para las mujeres que le gustan marcaditos, vienen perfecto", comenzó la panameña.



Uno por uno



Franco Armani: bien, tiene las manos grandes. Es un buen indicio. No es mi estilo de hombre. Me gustan más reos.



Willy Caballero: No es mi estilo.



Nahuel Guzmán: Está bien.



Cristian Ansaldi: es un hombre de familia. Pero es guapo, tiene estilo europeo.



Marcos Rojo: lindo chico, está en familia.



Marcos Acuña: Bien, bien.



Tagliafico: No me gusta, tiene carita de bueno.



Gabriel Mercado: tenemos un amigo en común, buena gente.



Nicolás Otamendi: bien, es lindo. Chongazo argentino.



Mascherano: toda garra, fuerte. Me gusta, si, si.



Toto Salvio: tiene carita de niño.



Federico Fazio: parece un rugbier. Argentinazo.



Eber Banega: es lindo.



Lucas Biglia: de Mercedes, pueblo que quiero mucho. Facha. Típico argentino, rubio, muñequito.



Cristian Pavón: es lindo.



Maxi Meza: es chiquitito.



Ángel Di María: es un bien necesario. Pero no es mi estilo de hombre. Cada hombre tiene su encuentro. No me gusta el carilindo canchero. Me gusta el reo, de su barrio, su provincia.



Enzo Pérez: es sexy.



Lo Celso: muy carilindo.



Paulo Dybala: lo entrevisté hace un año. Me pareció que lo cuidan mucho y es súper chico.



Pipa Higuaín: está más grande y puede tener más experiencia.



Kun Agüero: chongazo, debe ser un divino. Que le gusta bailar, la fiesta, el sandungueo. Es el chongazo de la Selección. Está soltero. Físicamente da barrio, escucha cumbia. No sé si le daría.



Lio Messi: hace las cosas correctas. No es mi estilo.



Jorge Sampaoli: me da que tiene calle. Físicamente puede tener polenta.



Además, la modelo explicó que no se acordaba si le había escrito alguien de la Selección, pero remarcó que "muchas chicas le escriben" y que levanta "más mujeres que hombres". Y los hombres que se animan a escribirle por Instagram, no lo hacen de una manera placentera para ella: "Tengo un desfile de miembros en mi Instagram. ¿Qué les hace pensar que eso excita a la mujer?".

Fuente: Diario Show