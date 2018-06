Ex Gran Hermano dedicó su vida al fitness y luce una infernal figura

Una publicación compartida de Noelia Rios (@noeliariosok) el 26 Feb, 2018 a las 4:27 PST

Cuando nació, hace 27 años, en Misiones, se sumó a la familia numerosa que ya eran sus padres y sus cinco hijos. Es que Noelia Ríos, ex participante de Gran Hermano versión 2012, es la sexta de ocho hijos. Y como ocurre siempre que hay hermanos, se copia, se imita. Y cuando lo que se repiten son buenos hábitos los resultados saltan a la vista. "A todos nos gusta hacer deporte menos a mi padre. Mi mamá es maratonista, tiene 56 años y mejor estado físico que yo", dijo riendo.Si bien tras su salida de la Casa participó de tres temporadas teatrales junto con Moria Casán y Aníbal Pachano, ella hoy no está en los medios. Es que volcó toda su pasión al fitness. "Desde chica hice deporte, el hábito siempre lo tuve. Ahora soy personal trainer y preparadora física deportiva. Además estudié nutrición deportiva", contó.-¿Te obsesiona llegar a tener el cuerpo perfecto?-No me obsesiono con el cuerpo perfecto. Creo que la perfección no existe. Sólo aprendí a cuidar mi cuerpo en todo sentido, principalmente mi salud. Creo que es lo más lindo, superarse sin buscar perfección sino satisfacción.-¿Cuánto y qué entrenás?-Mi entrenamiento lo divido en cinco días a la semana. Tres días practico artes marciales mixtas MMA y dos días a la semana hago complemento. Y duran no más de 50 minutos. Subo videos de entrenamiento todo el tiempo y la gente piensa que me la paso en el gym, pero no. El exceso de ejercicio en mi caso me hace perder masa muscular.Ella acerca su pasión por el deporte hacia quien lo requiera. ¿Y cómo lo hace? A través de @planfitnessnr. "Es un espacio pensado para fomentar un estilo de vida saludable a través de la actividad física, el entrenamiento y una alimentación consciente, equilibrada y saludable", explicó.-¿Te gusta el cuerpo de Sol Pérez? ¿Le mejorarías algo?-Me gusta su cuerpo, se nota que se esfuerza mucho en mantenerlo. Yo, como consejo de entrenadora, le diría que no haga tanto peso.-Para vos, ¿cuál es la mejor cola del ambiente artístico?-Creo que la de Rocío Guirao Díaz.-Si tuvieras que elegir: ¿tener linda cola o tener linda cara?-Me da igual. Las mujeres somos bellas no importan las formas o el color de pelo. La cola si no está muy bien de nacimiento no pasa nada, se puede tener más y buena forma con ejercicios. Así que, respondiendo, no podría elegir; con cualquiera de las dos cosas tendría la capacidad de ser feliz y de aceptarme.-¿Seguís de novia con el polista Agustín Andrada?-Sí, seguimos juntos.-¿Cómo se lleva él con tu exposición con poca ropa? ¿Le gusta? ¿Lo disfruta? ¿Lo padece?-El tema de las fotos en bikini o las campañas de ropa interior no le molestan. Es más, le gustan y me admira.-¿Si él te lo pidiera dejarías de mostrarte?-Él ha subido fotos en traje de baño en la playa. Creo que es lo mismo que hago yo, sólo que no lo hace muy seguido. Si algún día le tocara hacer una campaña en boxer yo sería su primera fan, ahí presente admirando su belleza (risas).-Actualmente, Agustín juega en Malasia. ¿Cómo llevan la distancia?-La distancia es sólo eso: distancia. Creo que cuando dos personas se aman no significa más que una palabra. Aunque llevamos un mes sin vernos y ya tengo muchas ganas de ir, porque se empieza a extrañar mucho.-¿La distancia les hizo pensar y charlar alguna vez la posibilidad de tener una pareja abierta?-La verdad que no, nunca se planteó eso. Nos conocimos así, cuesta pero es su trabajo y lo que lo hace feliz. Yo también tengo mucho trabajo acá y por eso no lo puedo acompañar tanto. Nos respetamos mutuamente los sueños y metas de cada uno.-¿Ya te propuso matrimonio?-(Risas). No, no me lo propuso. Es un papel, no hay apuro con eso.-¿Estar súper entrenada hace que tengas más aguante a la hora del sexo?-(Risas). Me da mucha gracia la pregunta... Sin entrar en detalles... Claro que una persona que hace deporte ?depende cuál? tiene más resistencia.-Para vos, ¿el sexo siempre es de a dos? ¿Tenés la fantasía de incorporar a un integrante más a tu intimidad con Agustín?-¡Sólo de a dos! Nada de multitudes.