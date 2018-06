Pampita negó crisis con Mónaco: Por qué no suben fotos juntos

Pampita negó que esté atravesando una crisis de pareja con Pico Mónaco. Los rumores surgieron porque ella fue sola al Martín Fierro y porque ninguno de los dos ha subido fotos románticas a Instagram últimamente.



"Son cosas que se dicen, pero no nos podemos hacer cargo, ni da para aclaración. No hay que ver cosas donde no hay. Todo bien, conviviendo, todo bien", afirmó la modelo en Intrusos.



Al ser consultada sobre si detrás de esta versión había gente que quería perjudicarlos, ella dijo que no. "Somos una pareja súper querida, recibimos amor todos los días de parte de seguidores y de los medios, de todos lados", comentó.



A su vez, reveló el motivo por el que en este último tiempo no publicaron fotos juntos.



"La verdad que el Instagram muchas veces no lo manejamos nosotros. Tenemos cosas comerciales que subir todos los días. A veces se da que subimos un montón, otras que no. No estamos viajando, por ahí no hay nada interesante que poner. Uno es pudoroso con eso también", aseguró.