Video: A Maju Lozano la llamaron de Paraná y un ladrón aprovechó para asaltarla

La conductora Maju Lozano contó que fue víctima de un robo durante el fin de semana en pleno Palermo y agradeció que no le pasó nada: "Uno siempre termina agradeciendo, no sabe bien por qué". Y agregó: "Sufrí un choreo, un hurto. Igual la saqué barata".Todo pasó mientras cenaba con sus amigas en un restaurante de Armenia y Costa Rica, en el barrio porteño de Palermo. El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del local y ella lo compartió difundió. .La conductora de Todas las tardes recordó en su programa que el restaurante estaba lleno adentro, que ellas estaban sentadas afuera debajo de un techo calefaccionado y que a su lado había otra mesa de mujeres. "Cuando un joven se sentó en una mesa de atrás, la camarera les avisó que guardaran todas sus pertenencias en las carteras y se las pusieran entre las piernas para evitar que les robaran. Este chico escuchó la advertencia de la moza y se fue del lugar", dijo en su programa mientras mostraba el video.Maju y sus amigas pensaron en irse del restaurante, pero finalmente se quedaron y siguieron con la comida. Hasta que apareció otro chico que empezó a hablar por celular cerca de la mesa. Sin embargo, en ese momento no sospecharon nada."Me sonó el teléfono y, como era una llamada de Paraná (donde vive su familia), lo saqué del bolso que tenía entre las piernas porque ya nos habían querido afanar", dijo la conductora.Y relató que el hombre se acercó a la mesa y que pensaron que les iba a preguntar algo. "Con total impunidad y tranquilidad, me miró y me sacó el celular. Se subió a una moto que estaba estacionada y arrancó. Todo fue muy rápido", concluyó.