Una de las invitadas al programa "PH, Podemos Hablar" fue Sol Pérez, una de las chicas del momento. Y la rubia no le dio demasiada vueltas a la pregunta de Andy sobre si le gustaría hacer un trío sexual o no."Quiero aclarar que nunca lo hice pero sí me gustaría aunque no con dos hombres. De esa manera no podría, pero por un tema mío. No me imagino la situación, sentiría como demasiada presión", expresó.Luego Sol agregó: "No me imagino la situación de estar disfrutando con dos hombres a la vez, pero sí de otra mujer y un hombre, porque me sacaría presión a mí. De la otra manera me sentiría, básicamente, como una muñeca inflable".

