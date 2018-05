Horacio Pagani grabó un video en la clínica luego de su operación

"Hola amigos, aquí estamos reaparecidos después de una operación del corazón". De esta manera Horacio Pagani comenzó su video publicado en Instagram donde explicó lo que le había sucedido.El periodista compartió la filmación en sus redes sociales desde la habitación del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) donde se encuentra internado desde el viernes debido a una intervención cardiovascular. Pagani decidió grabar un mensaje a sus seguidores antes de ver el partido de la Selección Argentina contra Haití. "Muchas gracias a todos, me siento bien y en un par de días estoy de alta", comunicó.Además, el periodista explicó que debido a este acontecimiento no podrá viajar al Mundial de Rusia 2018 para transmitir en la pantalla de TyC Sport, por lo cual dará su máximo apoyo desde acá. "Este acontecimiento no me permitió ir al Mundial, pero desde aquí seguiremos alentando", manifestó.