Preocupación por el estado de salud de Carlos Calvo

Carlos "Carlín" Calvo fue uno de los actores más convocantes de la década de los '90. Su papel en "Amigos son los amigos", programa que protagonizó junto a Pablo Rago, lo catapultó a la fama y luego se destacó como galán de cine y televisión. Sin embargo, el actor sufrió dos ACV (accidentes cerebro vasculares) que lo alejaron de la primera plana: el primero en 1999 y otra vez en el 2010.



Este sábado, el productor Javier Faroni habló en un programa de Radio Nacional y se refirió al delicado estado de salud de Carlín, de 65 años.



"Él no está bien. Está mal. Tiene un proceso de su enfermedad que es muy difícil que se pueda revertir. Con su familia tratamos de que la pase lo mejor posible. Y también el correr el tiempo y la edad hace mella en él y le cuesta más la recuperación. No está para trabajar", aseguró el productor teatral.



El último trabajo de Calvo fue en 2014 cuando volvió a los los escenarios en la obra "Leonas", que protagonizaban Carmen Barbieri y Nazarena Vélez. Sin embargo, luego de ese breve paso, el actor no volvió a trabajar.



"Hace una vida social limitada. Tengo contacto con él. Disfruta mucho de sus amigos. Una vez por mes hacemos una salida con todos sus amigos. Y sale, disfruta y se muere de risa. Pasa que le cuesta mucho movilizarse. Extraña mucho trabajar y no puede. Hay días que está más conectado y hay días que le cuesta más", destacó Faroni.



En la entrevista, Faroni también recordó los buenos momentos junto a Carlín: "Es una satisfacción siempre trabajar con él; hay una cosa de amor, somos como hermanos. No sólo hicimos muchas obras, sino que también hicimos muchos éxitos. Y además la pasamos bien".



Luego, el productor confesó que la parte más dura para Carlín es no poder retornar a los escenarios: "Extraña mucho trabajar y no puede". Y eso lo afecta, además, por los costos elevados de su tratamiento.



"Carlín trabajó siempre, no es millonario ni mucho menos, pero tiene algo con qué soportar una parte de su tratamiento y también hemos tratado de organizarnos para que, por lo pronto, él y su familia estén lo más tranquilos posibles. También tenemos una prepaga que nos cubrió todo desde el primer día", contó Faroni sobre la situación económica del actor.



A pesar de que Calvo no puede volver a trabajar y se encarga de estar pendiente de su salud, Faroni habló de Facundo, el hijo del galán, que con tan sólo 19 años ya está haciendo sus primeras armas en el medio con un papel en "100 días para enamorarse" (Telefe).



"Está aprendiendo un poco, es productor. En realidad él quiere ser actor, y ahora tiene la posibilidad de hacer sus primeros caminos con una novela que estrenó ahora", dijo.



Sobre el heredero de Carlín, el productor concluyó hablando de las similitudes y diferencias entre padre e hijo: "Facu tiene 19 años. Terminó el secundario, un día me vino a ver y empezó a laburar conmigo. Tiene cositas de Carlín. Aunque cambiaron los tiempos: hoy yo creo que el actor es más estudio y perfeccionamiento que antes que era sólo carisma. Está estudiando mucho y se está perfeccionando". (Clarín)