Las fotos prohibidas de Pampita para "alimentar la relación"

Pampita reveló un detalle muy especial de su vida privada y sorprendió a todos al contar que ella, como muchas mujeres, también se sacó fotos prohibidas.



La confesión de la conductora comenzó con una charla, durante el programa que conduce, con Barbie Simons, donde ambas amigas hablaban del inicio del romance entre la modelo y Pico Mónaco.



"Recuerdo un verano, vos estabas recién separada y te costaba adaptarte a esta vida de soltera, de levante. Recién estabas iniciando una relación con Pico y ni sabías sacarte una selfie para mandársela y hacerte la chica sexy", comentó la panelista.



"Cuesta porque ahora se habla por chat y en mi época, de joven, no te encaraban, ni te seducían, ni pasabas horas hablando por teléfono. Tampoco existía mandar una foto hot o sexy... ¡nada! No había teléfonos", contó Pampita.



Y siguió: "Había que hacer mucha selfie y tenía que aprender. Es que en algún momento no te queda otra porque hay que alimentar la relación", mencionó en ese momento Pampita.



Al instante, le preguntaron a Carolina si mostraba la cara en las fotos que le mandaba a su amado y la respuesta fue negativa: "¡¡¡¡Noooo!!!!". Y agregó: "Porque siempre tengo mucho miedo a que un hacker la saque de la nube", contestó.



"Hice 850.000 fotos, miraba Instagram y me preguntaba ¿cómo es esto?. Y después aprendí que había que sacar fotos en el auto con el cinturón, en la cama. . . "buen día, amor". Uy, era un embole. Por suerte ya no lo hago más", concluyó Pampita al respecto.

Fuente: Primicias Ya