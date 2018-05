Zaira Nara reveló qué planes tiene Mauro Icardi durante el Mundial

Zaira Nara reveló cuál sería el plan de Mauro Icardi en caso de que Jorge Sampaoli no lo llame para el Mundial de Rusia 2018.



La conductora contó que su pareja, Jakob Von Plessen, realizaba safaris por África antes de su paso por Argentina. A partir de esto, contó que Wanda y Mauro están "desesperados" por hacer esa misma excursión.



La relación que tiene Zaira y su pareja junto con Mauro y Wanda es muy buena y es por eso que se lamenta por no poder ir, ya que en el caso de que se llegue a hacer el plan, la única perjudicada sería ella. "Mauro quiere hacer una de esas cabalgatas con Jako, pero como por Morfi yo no puedo entonces les digo que por ahora no. manifestó Zaira-. Salgo perjudicada yo porque se lleva a mi marido, pero todo sea por concederle el capricho".



"A Wanda le dije "mirá que no hay ni un shopping". Va a llegar a la carpa y. . . ", dijo la conductora. Y agregó convencida: "Pero a Mauro sí le gusta, él es más de barrio, más rusticón, a su familia le encanta el campo y él muere por hacerlo".