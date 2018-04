Federico Bal está ante un juez por conducir con un carnet falso

El 3 de mayo Federico Bal deberá presentarse en el Tribunal N° 2 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Marcos Pagella, acusado de haber conducido con un carnet falso 4 años atrás , cuya pena tiene prevista de uno a seis años de prisión.La causa tuvo su origen en el 2014 mientras el bailarín hacía temporada de Mar del Plata. La prueba que lo mandó al juicio oral, fue que el vehículo que uso para rendir la prueba de manejo, dado que Bal aseguró haberla dado con una Renault Kangoo que pidió prestada en una agencia de La Feliz.Sin embargo, se pudo saber que la patente correspondiente a esa camioneta no pertenecía a la compañía.El también actor, agotado por este conflicto que lo persigue hace años disparó: "Me metieron en algo que nada que ver. Me tengo que presentar porque esta causa me tiene cansado hace años. Mi abogado no quiso hacer la probation: no voy a exponerme a eso cuando no hice nada".Frente al caótico contexto, el hijo de Carmen Barbieri con la ayuda de su abogado, aseguró: "Tenemos pruebas suficientes y todo lo necesario para afrontar el juicio y que salga de la mejor manera".