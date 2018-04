Oriana Sabatini sorprendió con una fuerte definición sobre su sexualidad

Oriana Sabatini habló este sábado de su sexualidad abierta, contó que le gustan las mujeres pero remarcó que "no tiene prejuicios en torno a eso".



"No hay nada más lindo en esta vida que sentirse y ser libre. Ese sentimiento lo tengo porque me lo transmitió mi familia. No sé si soy lesbiana o si me gustan las mujeres, o si soy bisexual, pero no tendría prejuicios en torno a eso", afirmó Sabatini en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.



"No digo que está bien o mal, pero sí creo que está bueno que cada persona sea libre y pueda hacer lo que quiera. El amor es universal, yo sé que suena tan tonto, pero es así, te podés enamorar de cualquier persona", sostuvo la cantante y actriz.



Por último, Oriana aseguró: "Le tomé mucho cariño por la historia de mi personaje, que creo que se identifica con todas las mujeres. Siento que recién estoy desplegando las alas. Yo siento que mis personajes tienen que tener algo en lo que me sienta identificada".