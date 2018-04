Allanaron las casas de Natacha Jaitt y de su asesora que trabajó en la AFI

Por ahora no está imputada

Avanza la investigación

Ya declaró en la causa

La Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó esta mañana los domicilios de Natacha Jaitt y de su asesora, la ex espía Ana Polero, en el marco de una investigación por presunto espionaje ilegal que lleva adelante el juez Sebastián Ramos.La decisión se dio tras una presentación del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, luego de las acusaciones de la mediática en el marco de la causa por pedofilia, y de la denuncia que realizó Gustavo Vera, uno de los mencionados por Jaitt.Según pudo averiguar Clarín, de la casa de Jaitt se llevaron celulares, mientras que en el domicilio de Polero el operativo dio "negativo" aunque sacaron varias fotografías para determinar si el lugar funcionaba como un "aguantadero".Si bien Jaitt por ahora no está imputada en esta causa, se investiga si cometió un "delito de acción pública", luego de sus dichos en el programa de Mirtha Legrand, donde expuso un largo listado de periodistas y famosos, a quienes acusó de pedofilia, en relación a la causa que se instruye en la provincia de Buenos Aires sobre una red de abuso de menores en clubes deportivos.Esta mañana, en declaraciones televisivas, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, aclaró que los allanamientos no tienen que ver con la causa que sigue la Justicia de Avellaneda, publicóAl ser consultado sobre si podían secuestrarse del domicilio de la mediática pruebas importantes para la investigación de la red de pedofilia que tiene como víctimas a jugadores de las inferiores de Independiente, Conte Grand dijo que no hacen "especulaciones"."Sencillamente digo que nuestra investigación está avanzando muy bien y su declaración se suma a otras pruebas que la fiscal (María Soledad Garibaldi) viene avanzando, con datos muy importantes que se han incorporado a la causa", explicó.Tampoco quiso responder si había, luego de la declaración de este martes de Jaitt, famosos que hubieran sido salpicados. Aclaró que al día de la conferencia de prensa que él dio con la fiscal "no había ningún periodista, ningún responsable de medios, ningún artista y ningún conductor de TV involucrado en la causa" y que como la declaración no terminó (fue suspendida a pedido de la defensa de uno de los imputados) "sus dichos no se consideran efectivamente concluidos"."Una vez que la declaración termine, eventualmente vamos a hacer alguna manifestación pública de lo que está sucediendo", añadió.Ayer, en el marco de la causa por pedofilia, Jaitt declaró alrededor de cuatro horas ante la fiscal Garibaldi aportando más nombres que ahora la justicia busca corroborar.