Nicolás Repetto tuvo un tenso cruce al aire con una mujer

Así como cuando se puso una capucha en una entrevista, o cuando le hizo una pregunta muy desafortunada a una víctima de acoso, Nicolás Repetto generó controversia al defender al cura que le dio una patada a una chica.Ahora vivió otro incómodo momento al aire al entrevistar a Guadalupe, una vecina de Lanús que construyó una jaula para guardar su automóvil, y protegerlo de los robos."No, me molestó tu tono irónico. Pero sé que es normal en vos. Al menos en televisión sale eso. Pero no, no me molestó para nada, en absoluto. Tal vez estoy yo muy sensible y me cayó mal y vos no lo hiciste con mala onda. Si a vos te molestó lo mío te pido disculpas. Pero me cayó mal porque lo hice con sacrificio", expresó Guadalupe ante la mirada atónita de Nico.Pero cuando el periodista quiso poner paños fríos, la embarró más. "Era una manera de describir porque todo está con una especie de alambre, tipo gallinero. De paso está a la sombra y de paso si hay granizo no te lo arruina, lo cual no está mal. Igual lo dije como un detalle, no pensé que te lo ibas a tomar a mal. Disculpame", expresó, hiriendo nuevamente los sentimientos de la entrevistada."Sigo sintiendo tu gallinero. Si para vos es un gallinero, bienvenido sean las gallinas", lanzó. "¿Soy yo o ella está demasiado sensible? Estoy tratando de no agredirte para nada. Estoy tratando de describir un alambre como el que tenés, se le dice así", agregó Repetto. Sin embargo, al final de la nota, volvieron a discutir.