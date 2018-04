Mediática presentó a su hermana: "Es una bomba", dijo

Las hermanas Celeste (28) y Lorena Muriega (32) compartieron una producción de fotos para la revista Paparazzi. "No me interesa en absoluto el mundo del espectáculo. La fama resulta algo efímero. La verdad, sin ser cantante ni bailarina o actriz, me parece pasajero y frívolo para mí", se sinceró la mayor, quien es profesora de gimnasia y personal trainer. "Yo estudié la carrera de intérprete en danza y comedia musical en la escuela de Reina Reech y terminé mis estudios en la escuela de Daniela Fernández", explicó la menor.Tan distintas como se ven, una rubia y otra morocha, hablan de sus diferencias y sus coincidencias. "Somos el blanco y el negro, como cuando sólo son dos hermanas sin más hermanos", explicó Lorena. "Lore no es bailarina. A ella le cuesta coordinar", la critica entre risas Celeste. Sin embargo, Lorena va más allá. "Somos parecidas en como nos criaron, en los valores que nos dieron nuestros padres: ser respetuosas, agradecidas, generosas y buena gente. En eso somos iguales", detalló. "Diferentes quizás en los tiempos. Ella es mucho más decidida y emprendedora. Yo, más paciente y de pensar que todo tiene un tiempo. Ella es más directa para hablar y yo soy más sensible", continuó.-¿Con quién viven?-C: Actualmente sola, en mi departamento.-L: Con mi pareja, Diego Copla, y mi perra, Uma, que es parte de la familia.-¿Cómo se llevan entre ustedes?-C: Ahora mucho mejor que de chicas (risas). Yo era una niña brava y muy pegada a mi hermana, tanto que ya no sabía cómo hacer para separarme un poco (risas). Hasta que crecí y me independicé por demás. Ahora cuando pasan unos días sin verme me extraña.-L: La amo y la admiro. Es mi orgullo y el de toda la familia. Nuestra relación es excelente y me encanta, como hermana mayor, intento aconsejarla de la mejor manera. Trato de protegerla siempre y de conectarla con la tierra si la veo mareada. Daría mi vida si fuese necesario.-¿Compartieron alguna vez un chico?-L: Nunca. Ni se me ocurriría algo así.Celeste detesta las citas. "Odio las citas, ¡jamás tuve una! Me gusta que las cosas fluyan y conocer a una persona por consecuencia de la vida", comentó. Y Lorena cree que sólo es necesario que la persona sea la correcta para que la cita sea perfecta. "Que la persona que tenés al lado te ame en serio y te respete. Esa es siempre la cita perfecta. No importa el lugar, sino con quién lo compartís", reflexionó.Tienen figuras impactantes. Celeste acusa 90-64-95 como medidas, mientras que Lorena afirma las suyas: 95-62-90. Pero, ¿cómo mantienen semejantes cuerpazos las hermanitas Muriega? Y aquí vuelven a mostrar diferencias...-¿Practican algún deporte?-C: Ultimamente sólo baile. En mis épocas de voluntad, tres veces por semana seguro.-L: Vivo entrenando, es mi vida y lo que elijo todos los días. Doy clases de todo tipo...-¿Siguen alguna dieta en particular?-C: Creo que la clave es la alimentación. Trato de ser ordenada, de respetar las cuatro comidas y de nunca quedarme con hambre. Como mucho, pero sano. Dejé la carne roja en 2015, antes de entrar al Bailando, y hace dos años, el pollo. El año que viene voy por el pescado. Amo a los animales y no va de la mano comerlos. Creo que la mejor forma de cambiar el mundo es empezar por uno mismo.-L: Como de todo y amo el pollo y las verduras.-¿Cómo se llevan con las cirugías estéticas?-C: Tengo hechas las lolas. Debo volver a entrar al quirófano, ya que las tengo encapsuladas y las tengo que cambiar, pero vengo pateando la operación. Odio el quirófano, y si no es por cosas puntuales prefiero optar por otras formas a la hora de cuidarme.-L: Tengo hechas las lolas y rinoplastia. Nada más.Hace unos meses, Celeste se separó de Alejo Clérici, íntimo amigo de Diego Maradona. "Los primeros dos años fueron mágicos. Hacíamos de todo para poder vernos y nos manteníamos en comunicación constante. Vivimos muchos momentos, lindos viajes. Ambos teníamos trabajos en distintos países y hacíamos de todo para que la relación continuara igual. Después convivimos, y fue una experiencia diferente. Todo fue lindo. y lo malo es un aprendizaje también".-¿Cómo estás tras tu separación?-Acostumbrándome a la soltería de a poco. Fue mucho tiempo y hubo mucho amor.-¿Por qué se separaron?-No hay sólo un motivo. Fueron muchos factores que me llevaron a tomar la decisión. Por suerte no fue una sorpresa para ninguno de los dos, ya que veníamos hablando un poco de este desgaste.-Se habló del romance con Tyago Griffo y vos dijiste que eran amigos. ¿Eso sigue siendo así?-¡Claro! No tengo una relación con él. Tyago y otros colegas me ayudaron a pasar lindos momentos y me hicieron reír en esta temporada, junto con mis amigas y mi familia.