"El mayor obstáculo de mi vida fue yo misma, tenía problemas de autoestima"

Rocío Robles es una de los tantos trabajadores de Grupo Indalo damnificados por la falta de pago de sus salarios.



"Seguramente en junio arranca ShowMatch, es el rumor, yo no cobro desde noviembre. No sólo a mi, a todos los que trabajamos. Inicié acciones legales. Esta semana tengo que ir al contador a ver cómo vamos a hacer con esto porque la verdad que son dos meses que trabajé todos los días. Además, como suben las cosas, ya estaría perdiendo plata", contó la bailarina en diálogo con El Show del Espectáculo, ciclo radial que conduce Ulises Jaitt.



Robles abrió su corazón en la entrevista y confesó que su vida no fue color de rosas: "El mayor obstáculo de mi vida fue yo misma, antes de hacer terapia, tenía problemas de autoestima y tal vez con el que dirán. Ya lo superé, me habían hecho bullying en el colegio de chica, muchas cosas por sanar".



A pesar de ello, la bailarina pudo sobrepasar todos sus miedos y está motivada para este año: "Me encantaría bailar como figura en el Bailando. Este año arranca de otra manera, tengo propuestas: voy hacer televisión, seguramente coincida con ShowMatch pero me gustaría hacer las dos cosas", contó.