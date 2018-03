Esmeralda Mitre confesó en TV que le fue infiel a Lopérfido

Con una sorpresiva declaración, Esmeralda Mitre confesó mientras estaba con el ex funcionario del PRO, Darío Lopérfido, también tuvo relaciones con otros hombres. "Yo puedo tener relaciones, de hecho las he tenido estando con Darío", dijo.La frase la lanzó en el programa Infama Recargado y, además, agregó: "Nadie se enteró, estuve con gente famosísima".Y entre risas, disparó: "No le digan a nadie porque está en Alemania, no sabe"."No le importa, está más allá del bien y del mal. Nunca se lo conté, alguna historia habré tenido, nadie muy importante. Siempre ganó él, lo importante es quien gana", añadió.Además, indicó: "Una mujer tiene derecho a ponerse en prueba. Si no, yo no sería artista. ¿Soy artista libre pero llego a casa, plancho y te hago la comida?".Por otro lado, aclaró que no está divorciada de Lopérfido y que no piensa hacerlo por el momento. Y apuntó: "La batalla anterior la hicimos juntos, que fuera director del Colón, que era su máximo sueño, ser tercera vez ministro de cultura, lo logramos juntos."