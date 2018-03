Nicole Neumann lloró en vivo: La disputa con Cubero llegó a un punto inesperado

La guerra entre Nicole Neumann y Fabián "Poroto" Cubero toma nuevas dimensiones minuto a minuto. En las últimas horas se había conocido que la modelo había tomado la decisión de recurrir a la Justicia para pedir una medida cautelar contra su ex.El miércoles a la tarde, la rubia habló en Cortá por Lozano y explicó su versión de los hechos ante los rumores."Yo a su casa no tengo libre acceso. No puedo ir a la hora que se me cante ni entrar y salir cuando quiera y sin aviso. Me parece que tampoco corresponde que él lo haga en la mía", dijo.Fue en ese momento cuando Neumann confirmó que el disparador de la medida fue el hecho de que el futbolista retiró objetos de la casa sin su permiso: "Eso lo habilita a meter, sacar; sobre todo sacar, un montón de cosas. Ese fue mi tope", sentenció.Ante esto, Veronica Lozano le consultó que fue lo que se llevó Cubero, pero la modelo no aguantó las lágrimas. "Sacó los permisos de las nenas y los documentos", informó la conductora ante el llanto en vivo de su panelista."Todo el tiempo estoy amenazada, ya sea por la amiguita que salió a hablar, por él que sale a aportar algún dato. Son cosas que no corresponden, como la empresa", agregó Neumann ante la palabra de su ex empleada Ivana Figueiras. "Cobraron todos, se cerró todo como correspondía", consideró.La rubia también expresó su preocupación por los días en que sus hijas están con su padre: "Ellas duermen con gente que no conocen". Y consideró: "Cubero se está equivocando mucho."