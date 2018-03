Flor Peña y la infidelidad: "El instinto sexual no tiene que ver con el amor"

Florencia Peña dijo que en la intimidad la pasa "mejor ahora de grande. Cuando empecé tenía quince años y no daba".



No le esquivó a lo que se habla por estas horas de Juan Darthés y Calu Rivero. "Se están desnaturalizando cosas, hay un empezar y despertar que en otros momentos nos pasaban cosas, se dio el momento con el empoderamiento y que la lucha de una es la lucha de todas, no quiere decir que todos los casos sean reales, pero cuando una mujer sale a denunciar algo así tiene más para perder que para ganar. Les creo a las mujeres. Tuve parejas que me decían cómo me tenía que vestir o sacarme tal foto. En el trabajo, compañeros que te tocaban de más. Lo de Calu y Darthés yo sé que viene hace mucho tiempo, lo había escuchado esto en Telefe hace mucho tiempo, todos los que estábamos sabíamos que había pasado, y si Calu necesitó decirlo, algo habrá pasado. . . tal vez hubo un acuerdo que no pudieron tener. A mí me pasó, pero no diría quién", aseguró en el programa El show del espectáculo.



Amor e infidelidad

"Hoy estoy genial, mejor es imposible. Pero fui infiel en mi vida. Las relaciones son acuerdos, no estoy a favor de la infidelidad si no es un acuerdo con tu pareja, porque eso es una traición, pero creo que cuando va pasando el tiempo y uno madura va entendiendo que uno puede tener acuerdos distintos con la pareja a cuando uno es más chico, ya que cree que el amor es sólo entre dos personas y que si no sucede así no es amor. Se puede amar y desear a otra persona. El instinto sexual no tiene nada que ver con el amor. Perdonaría una infidelidad, por suerte tengo una pareja abierta y hasta podríamos llegar a hablarlo antes que suceda algo", finalizó.

Fuente: Paparazzi