Jennifer Aniston nuevamente soltera: Se separó de Justin Theroux

Jennifer Aniston y Justin Theroux anunciaron su separación. La pareja dijo en un comunicado enviado a través de su publicista hoy, jueves 15 de febrero, que la decisión de terminar con su relación "fue tomada de manera mutua y amorosa a finales del año pasado".La pareja declaró que hizo el anuncio de manera pública como un "esfuerzo para reducir cualquier conjetura futura"."Normalmente haríamos esto de forma privada pero ya que la industria de los chismes no puede resistir una oportunidad para conjeturar e inventar, queríamos expresar la verdad directamente", se lee en el comunicado enviado por el viejo publicista de Aniston, Stephen Huvane."Cualquier cosa que se publique sobre nosotros que no provenga directamente de nosotros es una historia ficticia de alguien más. Por encima de todo estamos determinados a mantener el profundo respeto y amor que tenemos el uno por el otro".Aniston y Theroux dijeron que son "dos mejores amigos que han decidido separarse como pareja, pero que esperan continuar su valiosa amistad".La pareja se comprometió en agosto de 2012 y se casó en agosto de 2015. No tuvieron hijos.Aniston, de 49 años, estuvo previamente casada con Brad Pitt del 2000 al 2005. Fuente: AP.